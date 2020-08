Usa: Twitter aggiunge nuove etichette per funzionari governativi e media controllati dallo stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha annunciato che introdurrà nuove etichette per designare account gestiti da funzionari governativi o che rappresentano i media controllati dallo stato e il loro staff, secondo un post sul blog dell'azienda giovedì. Le etichette verranno inizialmente aggiunte agli account legati ai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: Russia, Cina, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, ha affermato la società. "Aggiungeremo nuove etichette alle seguenti categorie di account: account di funzionari governativi chiave, inclusi ministri degli esteri, entità istituzionali, ambasciatori, portavoce ufficiali e leader diplomatici di primaria importanza", ha affermato Twitter. Le etichette saranno applicate anche ai media affiliati allo Stato, compresi i loro capo-redattori e gli altri membri dello staff senior, ha affermato il servizio di microblogging. Tra i primi account colpiti dal provvedimento ci sono quelli di siti come "Russia Today", "Sputnik" e "In the Now". Un rappresentante di Twitter ha successivamente confermato all'emittente "Cnn" che le etichette verranno applicate solo agli account ufficiali: per esempio, l'account personale di Donald Trump, mentre @realDonaldTrump, non verrà etichettato.(Nys)