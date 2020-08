Francia: Le Havre, sono solo tre gli ostaggi ancora nelle mani del sequestratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la polizia di Le Havre sono solo tre gli ostaggi rimasti nelle mani del sequestratore barricatosi intorno alle 16e45 in una banca situata nel centro della città francese. Inizialmente gli ostaggi erano sette ma, secondo quanto si apprende, un uomo di 53 anni sarebbe riuscito a fuggire, mentre altre tre persone sono state rilasciate dal sequestratore. L'uomo, una figura nota alla polizia a causa di alcuni problemi psicologici, ha chiesto di liberare i bambini palestinesi “ingiustamente imprigionati in Israele” e garantire “l'accesso dei palestinesi di età inferiore ai 40 anni alla spianata della moschea di al-Aqsa a Gerusalemme": Il sequestratore, peraltro, avrebbe chiesto uno scooter per poter fuggire dalla sede della banca. (Frp)