Rifiuti: Ramprelli (Fd'I), piano regionale è castello di sabbia

- "Il piano rifiuti 2019-2025 approvato dalla Regione Lazio è un castello di sabbia. Possiamo anche essere d'accordo nel fissare come meta il 70 per cento di raccolta differenziata. ma solo in presenza di supporti che invece mancano al piano: politica severa del vuoto a rendere, cicli di recupero, riuso e riciclo; divieto di imballaggi sovradimensionati rispetto ai prodotti commerciali. E ancora, piano di formazione e assunzione delle risorse umane e proposte legislative di messa a bando di materiali non riutilizzabili - ovvero quelli che per caratteristiche sono fuori dall'economia circolare. Il governatore e segretario del Pd condanna il Lazio ad esportare immondizia a spese dei contribuenti. Un piano rifiuti che arriva anche fuori tempo massimo e che non guarda minimamente alla strategia dei 'rifiuti zero'". Lo dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. (Com)