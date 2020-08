Ambiente: Bellanova, "via libera a riprogrammazione risorse Feamp 2014-2020" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conferenza Stato-Regioni sono stati approvati anche gli interventi per la semplificazione burocratica a favore dei settori dell'ortofrutta e del vino. "Un passaggio atteso e importante, grazie al quale gli agricoltori non incorreranno in sanzioni a causa dei ritardi dovuti all'emergenza COVID-19", spiega la ministra. "Inoltre, si consente agli organismi di controllo del settore vitivinicolo di poter completare le visite ispettive per tutte le denominazioni controllate anche dopo la scadenza del 31 dicembre 2020 e fino al 28 febbraio 2021. In tal modo garantiamo anche massima attenzione sulla qualità e sulla sicurezza dei vini e il consueto rigore prevedendo il completamento delle visite e allo stesso tempo consentendo la necessaria flessibilità richiesta dalle circostanze eccezionali", conclude Bellanova. (Rin)