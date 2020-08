Coronavirus: Usa, 159.433 morti su 4.854.690 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 159.433 morti per Covid-19 su 4.854.690 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece 18,8 milioni di contagiati, mentre i morti sono oltre 710 mila. L'infettivologo statunitense e membro chiave della task-force sul coronavirus della Casa Bianca, Anthony Fauci, ha auspicato oggi che i test per il Covid-19 possano funzionare meglio in futuro. Parlando durante un'intervista in podcast con “Politico”, Fauci ha dichiarato che finora è stato "molto difficile" difendere gli sforzi del governo sui test. Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato nel corso di un'intervista all'emittente radiofonica "Wtam" che gli Stati Uniti potrebbero disporre di un vaccino contro il coronavirus prima delle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre. (Nys)