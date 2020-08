Regno Unito: coronavirus, obbligo di quarantena per chi arriverà dal Belgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone che arriveranno nel Regno Unito dal Belgio, dalle Bahamas e da Andorra dovranno sottoporsi a quarantena per 14 giorni a causa dei timori legati all'aumento dei tassi di contagio da Covid-19. Lo ha scritto oggi il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, su Twitter. "I dati mostrano che dobbiamo rimuovere Andorra, Belgio e Bahamas dal nostro elenco dei corridoi di viaggio al fine mantenere bassi i tassi di contagio da coronavirus”, ha scritto Shapps. Nel Regno Unito si sta registrando un nuovo aumento dei casi e, per questo motivo, il governo sta lavorando per contenere quelli “di importazione” e contenere i nuovi focolai. (Rel)