Kosovo: presidente Thaci, da rispetto misure contro coronavirus passa ritorno alla normalità

- Il rispetto delle misure di distanziamento sociale e di igiene contro il coronavirus in Kosovo sarà fondamentale per tornare più velocemente alla normalità. Lo ha scritto il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, su Facebook invitando i cittadini kosovari a rispettare tutte le misure e raccomandazioni dell'Istituto nazionale per la sanità pubblica, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e altre istituzioni. "Cambiare i nostri stili di vita e mantenere una distanza fisica dai nostri cari, dalle famiglie e dalla società, dai luoghi di lavoro, con le misure preventive, non è stato facile per nessuno di noi. Questo è stato un momento difficile per tutti noi – afferma Thaci -. Ma oggi è importante essere pazienti e responsabili e rispettare tutte le misure e le raccomandazioni dell'Istituto nazionale per la Salute pubblica, l'Oms e altre istituzioni”. Il capo di Stato kosovaro ha ricordato che “è nostra responsabilità mostrare amore e rispetto a distanza”. Per questo, ha aggiunto, “patriottismo è proteggere i nostri eroi, l'intero personale sanitario che sta combattendo contro questa pandemia”. “Più siamo attenti ora, più velocemente saremo in grado di tornare alla normalità", ha concluso Thaci. (segue) (Alt)