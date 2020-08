Scuola: assessore lombardo Bolognini, 11/8 riunione con Ats, sindacati e gestori nidi e servizi infanzia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi- aggiunge Bolognini - costruire un percorso che coinvolga i genitori. Ciò verrà fatto proprio attraverso il 'patto di corresponsabilità', che sarà finalizzato soprattutto al contenimento del rischio, ma anche ad individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi. La priorità infatti, in questo momento, resta quella di conciliare il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e delle bambine con la necessità di tutelare la loro salute, nonché quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative". Il "patto di corresponsabilità" vuol essere uno strumento efficace di prevenzione che richiede collaborazione e responsabilità sia da parte dell'ente gestore che della famiglia. "Il compito che attende tutti - conclude l'assessore alle Politiche sociali - è assicurare che le condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione garantiscano il benessere dei bambini durante la permanenza al servizio. Per questo abbiamo previsto la sottoscrizione, da parte dei gestori dei servizi e delle famiglie, del 'patto di corresponsabilità', all'interno del quale vengono condivise le misure organizzative, igienico-sanitarie e di comportamento individuale volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19". (com)