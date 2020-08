Lavoro: Ugl, necessario definire l'apparato strutturale del nuovo smart working (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petillo e di Stefano hanno, poi, proseguito: "Purtroppo ci sono amministrazioni che tendono a mantenere ancora il doppio canale, cartaceo e digitale, e quindi restie in definitiva ad affrontare la sfida del lavoro agile. Nel confronto con la ministra Dadone, l'Ugl ha sottolineato la necessità di mettere in relazione la definizione dell'agenda digitale della Pa 2021-2023 prevista nel decreto Semplificazioni dal Consiglio dei ministri entro la fine di settembre, con la ridefinizione dell'organizzazione di lavoro attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il protocollo quadro per la 'prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza da Covid-19', firmato dall'Ugl lo scorso 24 luglio - hanno concluso i due esponenti sindacali -, rappresenta una prima base di lavoro importante da cui partire per poter fare fronte alla gestione della sicurezza dello smart worker". (Com)