America latina: Cepal, per Comunità andina maggior calo dell'export a gennaio-maggio 2020 (2)

- Il rapporto Cepal certifica che tra gennaio e maggio, il valore delle esportazioni e importazioni realizzate nella regione è calato complessivamente del 17 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. I flussi commerciali, si legge nel testo, sono andati scemando con l'incedere dei mesi, arrivando a una contrazione annuale del 37 per cento a maggio. "Il calo del volume del commercio nel bimestre aprile-maggio del 2020 è stato molto maggiore che quello registrato nello stesso periodo del 2009, durante la crisi finanziaria: il 20 per cento in meno per le esportazioni, il 25 per cento nelle importazioni", recita il documento. Nel caso dell'export, il calo è legato tanto a una contrazione dell'offerta, legata alla chiusura parziale del segmento produttivo per le misure di isolamento sociale varate per contrastare il contagio del nuovo coronavirus, quanto a una discesa della domanda, frutto della contrazione economica nei principali mercati regionali. Sul fronte delle importazioni, la discesa è per la Cepal fondamentalmente legata alla "profonda recessione" che vive la regione, per la quale si ipotizza un calo del prodotto interno lordo pari al 9,1 per cento a fine anno. (Abu)