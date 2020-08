Coronavirus: Usa, positivo il governatore dell'Ohio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dell'Ohio, il repubblicano Mike DeWine, è risultato positivo al coronavirus prima della visita del presidente Trump nello Stato. Lo riporta il sito "The Hill". DeWine è stato testato come parte del protocollo richiesto prima di incontrare Trump all'aeroporto di Cleveland. Il governatore tornerà a Columbus e starà in quarantena per 14 giorni, ha detto il suo staff. Il governatore non ha attualmente alcun sintomo della malattia, e ha anche twittato dal suo account personale facendo sapere il risultato del test. DeWine è stato annunciato come positivo poco dopo che Trump ha lasciato la Casa Bianca per recarsi in Ohio. Il portavoce della Casa Bianca Judd Deere ha twittato più tardi che Trump ha augurato a DeWine una "rapida e completa guarigione" e ha elogiato il governatore per il lavoro che sta svolgendo in Ohio.(Nys)