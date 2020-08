Libano: analista a “Nova”, dichiarazioni Macron sono duro colpo per la classe politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del presidente francese, Emmanuel Macron, a Beirut “sono un duro colpo alla classe politica libanese, già bersaglio nello scorso autunno di forti proteste popolari”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Matteo Bressan, docente di Relazioni internazionali e studi strategici presso la Lumsa e analista del Nato Defense College Foundation, commentando la visita di oggi del titolare dell’Eliseo a Beirut meno di 48 ore dopo la duplice esplosione che ha colpito il porto di Beirut, provocando la morte di 137 persone e il ferimento di circa 5 mila. Macron ha annunciato che presenterà un “nuovo accordo politico” alla leadership libanese e ha sollecitato “iniziative forti” per combattere la corruzione, favorire la trasparenza e portare avanti le riforme, oltre che garantire la trasparenza del settore bancario. L’esperto ha evidenziato come sia “significativo che i manifestanti incontrati dal presidente Macron abbiano denunciato la corruzione del sistema, incapace di utilizzare gli aiuti internazionali per il Libano”. Secondo Bressan, tuttavia, “è difficile tramutare, senza traumi, questa protesta in un’alternativa all’attuale panorama politico”. (segue) (Mom)