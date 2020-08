Libano: analista a “Nova”, dichiarazioni Macron sono duro colpo per la classe politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il docente della Lumsa Bressan è intervenuto anche sulla tempestiva visita di Macron a Beirut dopo l’esplosione che ha peggiorato la situazione di un paese già gravemente colpito dalla crisi economica dalla scorsa estate. “È presto per valutare le intenzioni francesi, ma certamente Macron ha dimostrato grandi capacità di leadership. Tuttavia è evidente a tutti che nessun paese, da solo, può risolvere la crisi libanese con ricette o soluzioni esterne”, ha spiegato Bressan. Parigi e Beirut vantano relazioni storiche e culturali che risalgono al secolo scorso. Dopo la caduta dell’Impero ottomano, dal 1923 il Libano è stato sotto il mandato francese stabilito dalla Società della Nazioni, viatico per l’indipendenza. Negli ultimi mesi del mandato francese, nell’estate del 1943 fu raggiunto un accordo non scritto, il Patto nazionale, che ha istituzionalizzato il confessionalismo a partire dall’indipendenza raggiunta il 22 novembre del 1943. (segue) (Mom)