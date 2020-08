Libano: analista a “Nova”, dichiarazioni Macron sono duro colpo per la classe politica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un primo momento, subito dopo la duplice esplosione si sono susseguite ricostruzioni che preferivano la pista dell’attentato – e il possibile coinvolgimento di Israele e del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah – a quella dell’incidente, divenuta via via quella più accreditata, anche se bisognerà attendere i riscontri delle indagini. A tal proposito, l’analista del Nato Defense College Foundation ha affermato: “È prematuro, sulla base di quanto sappiamo, valutare gli effetti di questa tragedia su Hezbollah. A oggi, al di là delle congetture e dei sospetti, non c’è una relazione tra l’esplosione ed Hezbollah. Non abbiamo una ricostruzione ufficiale di quanto accaduto”. L’esperto ha sottolineato che si può, invece, “evidenziare che Hezbollah, pur essendo uscito vincitore a livello militare dalla crisi siriana, è parte del governo e quindi oggetto della contestazione che tutta la politica libanese sta subendo per la grave crisi economica in cui si trova il paese”. Inoltre, “tra una decina di giorni, arriverà il verdetto del Tribunale internazionale che indaga sull’omicidio di Rafiq Hariri e questo, insieme al clima sempre più teso tra Stati Uniti e Israele, da un parte, e Iran ed Hezbollah, dall’altra, potrebbe avere qualche ripercussione”. Dopo il rinvio della sentenza, attesa per domani, ma rimandata al 18 agosto, “è probabile che il verdetto del Tribunale non faccia altro che confermare chi sostiene la tesi secondo la quale esso sia uno strumento contro Hezbollah e chi invece chiederà il disarmo del Partito di Dio”, ha precisato. (segue) (Mom)