Libano: analista a “Nova”, dichiarazioni Macron sono duro colpo per la classe politica (4)

- Infine, per quanto riguarda l’annuncio di Israele di voler inviare aiuti al popolo Libano, malgrado i due paesi non abbiano relazioni diplomatiche, Bressan lo ha definito “un segnale molto interessante, soprattutto perché, sulla base di quanto scritto in un post dall’ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar, le Forze di difesa israeliane (Idf) avrebbero espresso la disponibilità a fornire aiuto al Libano, attraverso il comandante della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil)”. “Questo dovrebbe farci capire l’importanza della missione Unifil che, è bene ricordarlo, consente, attraverso i meeting del meccanismo tripartito, di far dialogare le Forze armate libanesi e le Idf. Un meccanismo di dialogo prezioso, tra due paesi formalmente in guerra e in un contesto molto più deteriorato del 2006”, ha concluso. (Mom)