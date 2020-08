Fase 3: Fraccaro, con super bonus al 110 per cento sostenibilità al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, annuncia che "è stato firmato il decreto del Mise (ministero dello Sviluppo economico) con i requisiti per il super bonus al 110 per cento, una delle misure più importanti per il rilancio del Paese. Ora - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - sono puntualmente definiti gli interventi che rientrano nelle agevolazioni e i relativi massimali previsti. Con questa norma rimettiamo in moto l’economia, a partire da un settore trainante come quello edile, e lo facciamo mettendo al centro la sostenibilità ambientale". Fraccaro aggiunge: "Gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico daranno una spinta decisiva alla crescita economica, favorendo al contempo la transizione energetica del Paese. Inoltre - spiega il sottosegretario - il meccanismo del credito di imposta al 110 per cento consente a tutti, anche ai cittadini più in difficoltà, di vivere in abitazioni efficienti e sicure. Con il super bonus - conclude Fraccaro - l’Italia riparte dall’ambiente e dal territorio portando lo sviluppo sostenibile casa per casa". (Com)