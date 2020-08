Migranti: Di Maio, Tunisia ha iniziato forte collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia in questo momento ha iniziato una forte collaborazione in tema di migrazione. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un'intervista al "Tg5". "In queste ore la Tunisia sta collaborando anche per la sorveglianza delle coste per evitare le partenze", ha detto il titolare della Farnesina. "Le migrazioni si risolvono non fermando gli sbarchi, ma fermando le partenze. E soprattutto da un paese amico come la Tunisia che in questo momento ha iniziato una forte collaborazione", ha concluso. (Res)