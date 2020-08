Sardegna: Solinas, senso di responsabilità la revoca sciopero forestali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprezziamo il senso di responsabilità dimostrato dalle organizzazioni sindacali che hanno deciso di annullare lo sciopero previsto per la giornata di giovedì 7 agosto che in piena campagna estiva avrebbe messo a rischio l'efficienza dell'attività antincendio nell'Isola. Lo ha sottolineato stasera il presidente della Regione Christian Solinas a margine dell'incontro (per la prima volta dall'approvazione della legge istitutiva il presidente della Regione riceve i sindacati del CFVA) con i rappresentanti dei lavoratori del Corpo forestale della Sardegna convocato per ascoltare le rivendicazioni del settore. Il presidente, durante la riunione alla quale ha partecipato l'assessore della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis, ha colto l'occasione per esprimere "il più vivo apprezzamento per l'impegno e l'abnegazione dimostrata dagli uomini e le donne del Corpo forestale durante l'emergenza per il Coronavirus". Secondo Solinas "esistono adesso le condizioni per garantire una maggiore operatività ed efficienza del Corpo forestale. Lavoreremo - ha assicurato il presidente - per favorire l'immediato espletamento dei concorsi per rinforzare l'organico. Inoltre, ci impegneremo per garantire specifiche indennità e collocazioni adeguate per ruolo e mansioni del personale che è chiamato ad operare in situazioni estreme. Riteniamo che da ottobre possa essere erogata l'indennità di funzione al personale equiparandolo di fatto alle forze di pubblica sicurezza che operano in ambito nazionale". (segue) (Rin)