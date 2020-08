Bielorussia: Lukashenko, non estraderemo russi arrestati se non sarà chiara loro colpevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko non autorizzerà l’estradizione dei russi arrestati la scorsa settimana a Kiev fino a quando l'Ucraina non dimostrerà la loro colpevolezza. "Abbiamo degli accordi internazionali con Russia e Ucraina. La linea di fondo è che i procuratori generali di Ucraina, Bielorussia e Russia sono in contatto. Nessuno estraderà nessuno fino a quando non verrà stabilita la colpa, e la parte che presenta tale richiesta dovrà dimostrare la colpevolezza di queste persone, che queste hanno commesso degli omicidi”, ha detto Lukashenko in un'intervista al giornalista ucraino Dmitry Gordon. "Non è solo offensivo. È inaccettabile e disgustoso. Soprattutto se questa richiesta proviene dai tuoi amici", ha aggiunto Lukashenko. Alla fine di luglio, 33 cittadini russi sono stati arrestati in Bielorussia perché sospettati di terrorismo e di voler sovvertire l’ordine pubblico prima delle elezioni presidenziali. Le autorità di Mosca hanno sempre respinto queste accuse, nonostante non vi sarebbe alcun legame diretto fra i cittadini russi e il Cremlino. Le persone arrestate, infatti, appartengono al gruppo paramilitare Wagner, una società privata spesso accostata al Cremlino, ma da cui i vertici russi hanno sempre preso le distanze. Mosca, peraltro, insiste sul fatto che molto probabilmente sono dipendenti di una società di sicurezza privata che si trovavano in Bielorussia di passaggio e hanno perso il loro volo (Rum)