America latina: Cepal, cala valore export in Usa e Ue, resiste il mercato cinese (2)

- Il rapporto Cepal certifica che tra gennaio e maggio, il valore delle esportazioni e importazioni realizzate nella regione è calato complessivamente del 17 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. I flussi commerciali, si legge nel testo, sono andati scemando con l'incedere dei mesi, arrivando a una contrazione annuale del 37 per cento a maggio. "Il calo del volume del commercio nel bimestre aprile-maggio del 2020 è stato molto maggiore che quello registrato nello stesso periodo del 2009, durante la crisi finanziaria: il 20 per cento in meno per le esportazioni, il 25 per cento nelle importazioni", recita il documento. (segue) (Brb)