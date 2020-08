Roma Multiservizi: Fd'I, grillini si astengono su mozione a favore lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con una ipocrita astensione la maggioranza grillina ha respinto la mozione di Fratelli d'Italia a favore dei lavoratori del global service di Roma multiservizi che chiedeva maggiori tutele per gli stessi e la ripresa del percorso per l'internalizzazione. La giunta Raggi vuole invece insistere con la 'newco' con un consorzio privato nonostante i contenziosi in atto e la sentenza contraria di ieri del consiglio di stato. Siamo fortemente preoccupati per le conseguenze che tale insistenza potrebbe determinare nella prossimità della stagione scolastica". Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. (Com)