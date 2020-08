Spagna: coronavirus, la città di Aranda de Duero torna in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di Aranda de Duero, nella regione spagnola di Castiglia e Leon, ha autorizzato la richiesta presentata dalla regione di reintrodurre la quarantena in città a causa dell'elevato numero di contagi registrati nella città negli ultimi giorni. Su una popolazione complessiva di circa 32 mila abitanti, infatti, risultano contagiate 199 persone. L'ordinanza entrerà in vigore da domani, con la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di Castiglia e Leon e, inizialmente, avrà una durata di 14 giorni, periodo che potrà essere esteso in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica che ha portato all'adozione delle misure di contenimento. Aranda de Duero si aggiunge, dunque, ad altre due città della regione (Valladolid di Íscar e Pedrajas de San Esteban) che erano poste in quarantena sabato scorso. (Spm)