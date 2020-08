Scuola: Lombardi (M5s), Consiglio Lazio ok a odg per sostegno famiglie e fine precariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il secondo ordine del giorno - spiega ancora la consigliera M5s Roberta Lombardi - mira a promuovere, attraverso i tavoli di lavoro regionali, sentiti i sindacati dei lavoratori e, a seguito degli esiti del monitoraggio presso le scuole della regione, una incentivazione al reclutamento del personale scolastico con nuovi bandi di concorso con immissione in ruolo di docenti, personale amministrativo ausiliario, dirigenti servizi generali e amministrativi. Si stima che a settembre ci saranno oltre 212.000 posti tra docenti, educatori e Ata (personale Amministrativo, tecnico e ausiliario) da coprire e fra questi ci sono ben 3.500 posti di Dsga (Direttore servizi generali e amministrativi). Per questo occorre emettere provvedimenti urgenti per il reclutamento di nuovo personale scolastico attraverso bandi di concorso per avere un incremento di immissioni nel ruolo di queste figure. Dopo il periodo di lockdown, che ha messo a dura prova la tenuta del nostro sistema scolastico, dobbiamo fare uno sforzo collettivo affinché il prossimo anno si svolga nella maniera più agevole e serena, dando un sostegno concreto alle famiglie e trasformando questa emergenza - conclude Lombardi - in un'opportunità per superare il precariato che affligge gli operatori della scuola e che si riversa inevitabilmente sulla qualità dell'istruzione". (Com)