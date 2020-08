Decreto Agosto: Pd, su Cig e licenziamenti soluzione che evita tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il responsabile Lavoro della segreteria del Partito democratico, Marco Miccoli, "la sintesi raggiunta sul decreto legge Agosto relativa a Cassa integrazione e blocco dei licenziamenti è una buona soluzione. Il blocco dei licenziamenti, agganciato all’effettivo utilizzo delle 18 settimane di ulteriore Cassa integrazione, permetterà alle aziende di salvaguardare l’occupazione fino alla ripresa economica, prevista per l’inizio del prossimo anno. Avevamo suggerito di superare la data del 15 ottobre come termine perentorio del blocco dei licenziamenti", continua l'esponente del Pd in una nota, "perché avrebbe generato tensioni inutili ed una sorta di ora X drammatica per l’occupazione nel nostro Paese. Ora si lavori subito per accedere alla linea di credito dello Sure europeo, che ci consentirà di studiare e mettere in campo ammortizzatori sociali espansivi, in grado di dare sostegno al reddito ma anche di creare nuova occupazione e recuperare - conclude Miccoli - le migliaia di posti di lavoro persi durante la crisi generata dal coronavirus". (Com)