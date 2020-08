Decreto Agosto: Cgil Lombardia, serve moratoria licenziamenti su tutto il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla Lombardia serve una moratoria generalizzata per tutto il 2020 sui licenziamenti". Lo chiede in una nota la Cgil regionale, commentando le notizie sulla revisione della moratoria sui licenziamenti, che il sindacato definisce "inaccettabili". "Collegare la facoltà di licenziamento per le imprese all'esaurimento degli ammortizzatori sociali Covid-19, rischia di penalizzare in modo particolare la Lombardia, già colpita dalla pandemia e ancora di più i settori più fragili ed esposti, che per primi hanno iniziato ad utilizzare l'ammortizzatore sociale, facendo un ricorso continuo a causa degli effetti economici del lockdown", spiega la Cgil lombarda. "Peraltro - prosegue la nota sindacale - dare la facoltà di licenziamento in ragione dell'esaurimento della cassa integrazione, a fronte di qualche segnale di ripresa economica, rischia di far pagare solo a lavoratori e lavoratrici gli effetti dell'emergenza sanitaria". "Chiediamo con forza al governo di prorogare la moratoria sui licenziamenti per l'intero sistema economico e produttivo per tutto il 2020 e alle Regioni, a partire da Regione Lombardia, di sostenere questa richiesta a protezione di lavoratori e lavoratrici, evitando anche così gli effetti cumulativi tra emergenza sanitaria ed emergenza sociale", conclude la Cgil Lombardia.(com)