Ama: Celli (Civica), situazione preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun piano industriale, nessun piano delle tariffe e nessun bilancio approvato dal 2017 a oggi, oltre a riconciliazioni di debiti e crediti ancora non definite". Lo afferma la capogruppo della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. "Se ci fosse una classifica delle incertezze la gestione di Ama da parte della Giunta Raggi sarebbe ai vertici - aggiunge Celli -. Queste mancate approvazioni trascinano con sé altre incertezze, come le future assunzioni o nuovi appalti per garantire la pulizia della città. Si lascia volutamente l'azienda Ama in una palude irresponsabile e a pagare saranno i lavoratori e i romani, che avranno una città sempre più sporca in assenza di servizi. L'ennesima commissione oggi - conclude Celli - dovrà essere aggiornata a settembre per consentire alle opposizioni di avere risposte certe".(Com)