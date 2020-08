Forza Italia: Berlusconi, necessario superare questo governo e costruire un'alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha riunito oggi i vertici del movimento per fare il punto sulla situazione politica, anche in vista dell’avvio della campagna elettorale per le elezioni regionali e amministrative. Lo riferisce una nota. Nel corso dell’incontro si è discusso della grave situazione economica del paese, con grande preoccupazione per la sorte di gran parte del mondo produttivo, che alla ripresa autunnale rischia di pagare un carissimo prezzo alle conseguenze della pandemia da coronavirus e all’incapacità del governo di dare risposte credibili in tempi accettabili. Forza Italia - aggiunge la nota - è a fianco delle imprese, del lavoro dipendente e autonomo, delle libere professioni, del commercio, dell’artigianato, abbandonati a sé stessi da un governo che non ha ancora saputo presentare un progetto credibile né per affrontare l’emergenza, né tanto meno per la ripresa. L’aiuto dell’Europa è indispensabile per ripartire, ma non ci si può limitare ad attenderlo nella speranza di utilizzare le risorse del Recovery fund in modo assistenziale o peggio ancora clientelare. Per questo Forza Italia ribadisce la necessità di superare questo governo e di costruire un’alternativa. (segue) (Com)