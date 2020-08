Forza Italia: Berlusconi, necessario superare questo governo e costruire un'alternativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra collocazione - si legge nella nota - è saldamente nel centrodestra, nel quale la nostra presenza è determinante per vincere e per governare, con un ruolo ben distinto da quello dei nostri alleati, con i quali condividiamo un buon programma per far ripartire l’Italia. Il centrodestra è la maggioranza naturale degli italiani: lo confermeranno le prossime elezioni regionali e amministrative. Forza Italia è al lavoro con questo obbiettivo, con il massimo impegno da parte di tutti. Abbiamo già selezionato molti candidati qualificati in tutte le Regioni e i Comuni al voto. Candidati che daranno un apporto di concretezza, di competenza, di esperienza maturata anche al di fuori della politica, nel lavoro, nell’impresa, nella cultura, nel volontariato. Siamo certi - conclude la nota - che ancora una volta gli italiani sapranno cogliere la qualità dei contenuti e l’importanza dei valori, liberali, cristiani, europeisti, garantisti dei quali solo noi siamo portatori. (Com)