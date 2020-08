Argentina: Cristina Kirchner "ladrona della nazione", pronta denuncia a Google per diffamazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello scritto presentato presso il Tribunale federale Civile e Commerciale, secondo quanto riporta il quotidiano "Ambito", è stata fatta richiesta di una perizia urgente "sulla totalità dei risultati associati alla ricerca su Google del nome Cristina Fernandez de Kirchner e Cristina Fernadez" a partire dal 17 maggio del 2020 fino alla data di realizzazione della stessa perizia. Nella presentazione legale si fa richiesta inoltre di "un rapporto dettagliato su come è stata generata la pubblicazione diffamante, durante quanto tempo è stata visibile e attiva, e quante visualizzazioni e interazioni ha ricevuto". I legali della vice presidente hanno quindi chiesto che vengano rese note quali azioni ha messo in atto la compagnia di origine statunitense per contenere il danno prodotto. (Abu)