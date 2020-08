Scuola: Ciaccheri (Municipio Roma VIII), garantire a studenti inizio anno in loro scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma Capitale ha previsto di investire fondi pubblici per ristrutturare spazi fuori dal suo patrimonio, quando ha spazi propri vuoti e inutilizzati, come nel nostro Municipio, da mettere a dispozione degli studenti". Lo dichiara il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Quello che occorre è che le risorse economiche stanziate dal governo siano finalmente impegnate per risolvere quelle problematiche legate alla edilizia scolastica che giacciono da anni senza soluzione, come il padiglione degli ulivi della scuola Principe di Piemonte e che se affrontate per tempo avrebbero permesso il loro utilizzo in questo periodo emergenziale - aggiunge Ciaccheri -. C'è una intera palazzina degli ex Mercati Generali, completamente vuota, che abbiamo richiesto per le scuole del territorio ma da Roma Capitale è stato negato l'utilizzo a questo scopo. Crediamo che il bando pubblicato dalla Regione Lazio in data odierna sugli spazi per le scuole imponga al Comune di seguire questa linea e di non disperdere altre ulteriori risorse destinate alla scuola pubblica. Noi stiamo facendo il massimo possibile con gli strumenti e le risorse a disposizione per garantire - conclude Ciaccheri - che le studentesse e gli studenti del nostro territorio possano ricominciare il prossimo anno scolastico all'interno delle loro scuole perché questo è l'obiettivo prioritario" (Com)