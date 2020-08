© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader della Lega, Matteo Salvini, "se non si aiutano le imprese, con soldi veri subito e con una pace fiscale per tutto il 2020, tante falliranno e saranno costrette a chiudere. Non basta 'bloccare i licenziamenti' sulla carta - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota - se non si sostengono le aziende, le uniche che danno lavoro e creano ricchezza". (Com)