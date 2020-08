Libano: lettera congiunta von der Leyen e Michel, intensificare sostegno al paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea sta lavorando duramente per fornire la risposta più adeguata alla tragedia avvenuta il 4 agosto in Libano e i vertici Ue invitano gli Stati membri a intensificare il loro sostegno. È quanto si legge in una lettera congiunta della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Il 4 agosto, la città di Beirut è stata colpita da un'immensa tragedia, che ha portato alla perdita di molte vite, molti più feriti e danni diffusi in tutta la città. Il nostro pensiero e la nostra solidarietà vanno alle vittime, ai sopravvissuti e alle loro famiglie, tra cui anche cittadini europei. Abbiamo parlato sia con il presidente Aoun che con il primo ministro Diab per esprimere le nostre condoglianze e abbiamo assicurato loro che il Libano può contare sulla solidarietà dell'Ue”, si legge nella lettera. “Siamo grati per il sostegno immediato espresso da molti di voi e per l'assistenza già fornita, in particolare attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione attivato immediatamente dopo le esplosioni”, proseguono von der Leyen e Michel. (segue) (Beb)