Libano: lettera congiunta von der Leyen e Michel, intensificare sostegno al paese (2)

- Il drammatico incidente, secondo i due vertici Ue, “avrà importanti conseguenze economiche per un paese che stava già affrontando molte sfide, esacerbato dalla pandemia di Covid-19. Dobbiamo tenere presente il forte partenariato tra l'Ue e il Libano, un paese di importanza strategica che ospita il maggior numero di rifugiati pro capite. Ci siamo impegnati per la stabilità del paese attraverso l'assistenza economica, il sostegno ai rifugiati siriani e recentemente, in risposta alla pandemia di Covid-19, tramite programmi per rafforzare il sistema sanitario e affrontarne le conseguenze socio-economiche”. Tuttavia, visti i drammatici bisogni umanitari e di ricostruzione che sono sorti ora, la solidarietà europea - e quella dell'intera comunità internazionale - saranno più che mai necessarie, secondo von der Leyen e Michel. (segue) (Beb)