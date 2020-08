Libano: lettera congiunta von der Leyen e Michel, intensificare sostegno al paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo un interesse comune ad agire ora per limitare l'impatto di questa tragedia. Vi invitiamo pertanto ad intensificare il vostro sostegno al Libano sia sulle necessità immediate, sia in vista della ricostruzione a lungo termine del paese”, si legge nella lettera. Al fine di garantire efficienza e rapidità di consegna, scrivono von der Leyen e Michel, “siamo pronti a garantire la sinergia degli aiuti che voi e l'Ue nel suo insieme fornirete al Libano, attraverso un meccanismo di coordinamento che le istituzioni europee metteranno in atto. Insieme, noi come Ue dobbiamo contribuire alla strada della ripresa che ci attende”, si conclude la lettera dei due vertici comunitari. (Beb)