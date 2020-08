Francia: presa di ostaggi a Le Havre, cinque persone nelle mani di un sequestratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una presa di ostaggi è in corso dalle 17 nella sede dell'agenzia bancaria Bred-Banque Populaire, nel centro della città di Le Havre. Intorno all'istituto di credito è stato creato un perimetro di sicurezza dalla polizia e sono tutt'ora in corso in negoziati per convincere il sequestratore a liberare gli ostaggi. Al momento sarebbero cinque i clienti ancora all'interno della banca: inizialmente erano sette, ma un uomo di 53 anni è riuscito a scappare, mentre una donna è stata successivamente rilasciata, secondo quanto riferito dalla polizia. Stando a quanto riportato dai media francesi, il sequestratore ha motivato il sequestro con le violenze subite dai bambini nei Territori palestinesi. (Frp)