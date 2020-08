Brianza: dal 26/9 torna "Ville Aperte", 76 Comuni e 140 siti aderiscono a edizione dedicata a straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È confermata l’edizione 2020 di Ville Aperte in Brianza dedicata alla straordinario. La sfida lanciata dalla Provincia di Monza e Brianza lo scorso giugno - fa sapere una nota - è stata raccolta da quattro province, 76 Comuni e 140 siti pubblici e privati. Gli uffici provinciali dedicati alla cultura stanno definendo il programma della 18° edizione, che si svolgerà dal 26 settembre al 4 ottobre 2020, in assoluta sicurezza. Oltre alle visite guidate alla scoperta dello straordinario patrimonio culturale e storico del territorio, sono previsti venti itinerari dedicati alle famiglie. “Sarà un’edizione che, nei limiti imposti dai decreti sulla tutela sanitaria, celebrerà il nostro patrimonio e tutti gli operatori culturali che hanno bisogno di essere sostenuti in questo momento in cui la cultura sta pagando un prezzo molto alto”, promette il presidente della Provincia Mb Luca Santambrogio. “Abbiamo avuto adesioni superiori alle aspettative, con qualche inevitabile defezione da parte di gestori che hanno più difficoltà a sostenere i costi per garantire le visite, ma anche tante new entry che hanno voluto cogliere la sfida e rimettere in moto la macchina della cultura e quindi del turismo", spiega Santambrogio. (segue) (com)