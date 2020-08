Brianza: dal 26/9 torna "Ville Aperte", 76 Comuni e 140 siti aderiscono a edizione dedicata a straordinario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una macchina - prosegue il presidente della Provincia - che ogni anno raggiunge record inaspettati per un territorio come il nostro conosciuto per lo più per la dedizione al lavoro. In un anno straordinario ci vogliono energie straordinarie per non smettere di credere nelle nostre bellezze e nelle ricadute positive sulla economia del territorio: noi ci siamo e siamo pronti a ripartire anche da qui”. La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con le Province di Como e di Lecco, Varese e la Città metropolitana di Milano: 36 i Comuni aderenti per Monza e Brianza, 11 per Como, 22 per Lecco, 6 per Milano e 1 per Varese oltre a numerosi partner tra associazioni e fondazioni culturali del territorio. Le ville gentilizie, note anche come “ville di delizia”, che costellano il territorio a nord di Milano, hanno raggiunto nel corso del ‘600 e ‘700 il loro massimo splendore. Una magnificenza di architetture commissionate dalle grandi famiglie nobiliari dell’epoca: residenze monumentali con vasti parchi, strutturati con giardini all’italiana e all’inglese e ricche di opere d’arte. (com)