Coronavirus: Fauci, sui test si poteva fare meglio

- L'infettivologo statunitense e membro chiave della task-force sul coronavirus della Casa Bianca, Anthony Fauci, ha auspicato oggi che i test per il Covid-19 possano funzionare meglio in futuro. Parlando durante un'intervista in podcast con “Politico”, Fauci ha dichiarato che finora è stato "molto difficile" difendere gli sforzi del governo sui test. “È molto difficile. È stato così fin dall'inizio della questione. Non sarei credibile, e non sarei fedele a me stesso, se dicessi che va tutto bene. Non va bene, punto. E dobbiamo fare meglio. E vorrei che avessimo fatto meglio”, ha detto Fauci, spiegando che i ritardi nei risultati dei test – che impiegano in media dai cinque ai sette giorni – sono dovuti all'aumento dei casi. Il direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive ha quindi auspicato che la pandemia possa avere vita breve grazie allo sviluppo del vaccino e all’ausilio delle tecnologie sanitarie. “Si spera che con le tecnologie e i vaccini, e con misure di salute pubblica più efficaci, saremo in grado di controllare (il virus) in modo che non rappresenti più una minaccia epidemica”, ha proseguito Fauci.(Nys)