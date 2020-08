© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, rivolge un appello per la "donazione di sangue prima di andare in ferie: è un gesto di generosità verso il prossimo e i donatori riceveranno gratuitamente il test sierologico", si legge in una nota. (Rer)