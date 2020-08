Libano: squadra di ricerca e soccorso olandese giunta a Beirut per aiutare autorità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di ricerca e soccorso (Usar.Nl) inviata dai Paesi Bassi è atterrata in Libano e si sta preparando a lanciare un'operazione per mitigare le conseguenze delle esplosioni avvenute martedì a Beirut. "Ci stiamo preparando a schierare una missione nell'area interessata. In precedenza, ci sono state consultazioni tra la squadra e le autorità locali su quali settori sono necessari gli aiuti", ha detto la squadra di soccorso in una nota. I Paesi Bassi hanno inviato quattro squadre di ricerca e soccorso Usar.Nl per aiutare i soccorsi dopo le esplosioni a Beirut. La missione comprende oltre 60 soccorritori e otto cani da salvataggio.(Beb)