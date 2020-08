Montenegro: coronavirus, ampliata la lista dei paesi con ingresso senza restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Montenegro ha approvato un ampliamento della lista dei paesi che vedono una libera circolazione con il Montenegro dopo le restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus. Secondo quanto annunciato dal governo di Podgorica, da domani anche i cittadini di Azerbaigian, Bielorussia, Canada, Russia, Ucraina e Zimbabwe potranno entrare liberamente in territorio montenegrino. L'ingresso in Montenegro resta possibile per ogni cittadino con residenza nel paese balcanico. (Seb)