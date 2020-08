Milano: Sala indica nuovi membri organi controllo Mm, Milanosport, Sogemi e Fondazione Stelline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha indicato i nuovi membri degli organi di controllo di Mm, Milanosport, Sogemi e Fondazione delle Stelline. Al collegio sindacale di Mm Spa sono stati nominato Achille Lanfranchi come presidente, Roberto Cassader e Ilaria Moretti come sindaci effettivi, e Sabrina Murri e Ilario Ottolini come sindaci supplenti. All’organo sindacale di Milanosport Spa sono stati nominati Andrea Aristide Leopoldo Visconti come presidente, Giuseppe Nicosia e Monica Rossana Bellini (designazione per successiva nomina assembleare) quali sindaci effettivi, e Beatrice Bompieri e Salvatore Rino Messina (designazione per successiva nomina assembleare) quali sindaci supplenti. Annibale Porrone è stato nominato presidente del collegio sindacale di Sogemi Spa, Enrico Calabretta e Sabrina Murri (designazione per successiva nomina assembleare) sindaci effettivi, e Giuseppe Munafò e Monica Mannino (designazione per successiva nomina assembleare) sindaci supplenti. Sandro Orsi è stato nominato componente del collegio dei revisori dei conti di Fondazione delle Stelline. (com)