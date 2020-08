Droga: in auto nasconde 15 chili di hashish, arrestato 47enne a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino marocchino di 47 anni con precedenti è stato arrestato ieri a Milano per detenzione ai fini di spaccio per essere stato trovato in possesso di oltre 15 chilogrammi di hashish. L'uomo è stato fermato per un controllo stradale dagli agenti della Polizia locale. Dopo aver perquisito l'auto, una Toyota Yaris, i "ghisa" hanno trovato nascosti nelle portiere tra la carrozzeria e la tappezzeria trenta "panetti" di hashish da 500 grammi ciascuno. La droga è stata posta sotto sequestro, su disposizione del pm di turno, e il 47enne è stato accompagnato in carcere. (Rem)