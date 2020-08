Iraq: autorità avviano indagine su depositi esplosivi per evitare “tragedia” come a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq ha avviato un’indagine per verificare la sicurezza e lo stato di magazzini e depositi in cui sono stoccate sostanze potenzialmente esplosive temendo incidenti simili a quello avvenuto a Beirut, dove lo scorso 4 agosto un incendio nei pressi di un magazzino dove erano conservate oltre due tonnellate di nitrato di ammonio ha provocato una devastante esplosione costata almeno 137 morti e 5.000 feriti. Le circostanze e le cause che hanno provocato l’incendio e l’esplosione sono ancora da chiarire. Secondo quanto riferito dai media iracheni, una commissione di emergenza guidata dal capo della Direzione delle dogane redigerà un inventario dei materiali altamente pericolosi immagazzinati nei punti di stoccaggio terrestri, aerei e portuali, in particolare sostanze chimiche il nitrato di ammonio. La commissione si è data 72 ore di tempo per comunicare i risultati ed evitare quanto accaduto in Libano. Esplosioni in depositi di armi e munizioni, a volte conservate in zone residenziali, hanno già provocato in Iraq diversi incidenti, in particolare d’estate quando le temperature sfiorano i 50 gradi centigradi.(Res)