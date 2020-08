Decreto Semplificazione: parere favorevole da commissione Ambiente Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è stato approvato il parere reso dalla commissione ambiente in Senato sul decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, che ha visto come relatrice del provvedimento la senatrice Virginia la Mura (M5s). Nelle pagine contenenti il parere favorevole sono state inserite numerose osservazioni per il governo, in materia di consumo del suolo, decarbonizzazione, efficientamento energetico, edilizia e bonifiche. La commissione ha inoltre evidenziato che nell’ambito della razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale siano rispettati i tempi per la consultazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti autorizzativi. Significativi e attenzionati da tutti i commissari vi sono in particolar modo gli emendamenti agli articoli 52 e 53 relativi alla semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica e delle procedure nei siti di interesse nazionale. (segue) (Rin)