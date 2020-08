Decreto Semplificazione: parere favorevole da commissione Ambiente Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo lavorato alacremente a questo importante provvedimento del governo e il parere reso oggi dalla commissione nelle sue osservazioni pone la massima attenzione su temi cruciali per il futuro dell’Italia. Siamo ben consci che il Paese deve ripartire e che grazie a questa legge si snelliranno procedure e burocrazie che appesantiscono e rallentano opere indispensabili, ma come Commissione abbiamo il dovere di porre sempre e comunque le tematiche ambientali al centro del nostro operato”, dichiarano i senatori, che poi aggiungono “sono state da noi vagliate e valutate anche le richieste che le associazioni hanno fatto pervenire alla commissione, alcune di queste infatti sono contenute negli emendamenti che abbiamo depositato, e che siamo sicuri il governo saprà valutare attentamente considerata la loro cruciale importanza affinché ‘semplificare’ non significhi mai ‘bypassare’ le norme e le regole che garantiscono che la tutela dell’ambiente non diventi secondaria rispetto a qualsiasi altra priorità” concludono i senatori. La nota è firmata dai portavoce M5s della commissione ambiente al Senato: Vilma Moronese, Virginia La Mura, Barbara Floridia, Patty L’Abbate, Ruggiero Quarto, Emma Pavanelli, Mattia Crucioli.__________________ (Rin)