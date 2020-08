Repubblica Ceca-Italia: Istituto italiano di cultura ospita mostra su Rodari dal 4 al 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari, dal 4 al 30 settembre l’Istituto italiano di cultura di Praga ospiterà nella propria Cappella barocca la mostra “Figure per Gianni Rodari. Eccellenze italiane”, a cura dalla Cooperativa Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier. Secondo quanto riferito in un comunicato, l’esposizione, ad ingresso libero, presenterà le opere di ventuno illustratori italiani, tra giovani artisti e grandi maestri quali Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Altan, Beatrice Alemagna e Alessandro Sanna. L’iniziativa in onore di uno dei più innovativi autori per l'infanzia, il primo italiano insignito con il prestigioso Hans Christian Andersen Award, è organizzata in collaborazione con la Bologna Children’s Book Fair e la Regione Emilia-Romagna, e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nella Sala capitolare adiacente alla Cappella sarà allestito uno spazio didattico riservato ai bambini e alle scolaresche.(Com)