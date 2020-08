Usa-Vietnam: Pompeo a colloquio con viepremier Minh, focus su partenariato globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il vicepremier e ministro degli Esteri vietnamita Pham Binh Minh. Nel corso della conversazione, riferisce il dipartimento di Stato in una nota, Pompeo e Minh hanno ribadito la forza del partenariato globale tra Usa e Vietnam a 25 anni dall’avvio delle relazioni diplomatiche. Il segretario di Stato ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti ai Paesi costieri del Sud-est asiatico e ai loro diritti e interessi sovrani a livello internazionale, oltre che l'importanza di una regione dell’Indo-Pacifico “libera e aperta”. Pompeo ha infine ringraziato il Vietnam per la sua leadership come presidente dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e per il coordinamento del Vietnam in risposta alla pandemia di Covid-19.(Nys)