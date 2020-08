Spagna: governo prolungherà cassa integrazione straordinaria oltre settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo prolungherà la cassa integrazione straordinaria (Erte) per il settore turistico oltre il limite previsto del 30 settembre prossimo a causa delle gravi conseguenze della pandemia del coronavirus, che ha messo in ginocchio la stagione estiva in tutto il paese. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Inclusione della Sicurezza sociale e dell'Immigrazione di Madrid, Jose Luis Escrivà, in seguito ad un incontro con il governo locale delle Isole Baleari ed i rappresentanti del comparto. (Spm)