Hiroshima: Rampelli (Fd’I), orrore unico e imperdonabile

- A distanza di 75 anni dal tragico bombardamento atomico di Hiroshima, il nostro pensiero va al popolo giapponese: oggi si ricorda la prima bomba nucleare usata su una popolazione civile inerme, che determinò una strategia mostruosa con quasi duecentomila morti tra Hiroshima e Nagasaki. Così in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia. “Un orrore unico e imperdonabile per convincere i giapponesi alla resa: un olocausto nucleare contro la civiltà umana, e se la commemorazione stringe tutti nel ricordo delle vittime dirette e indirette delle esplosioni, le scuse degli americani non sono mai arrivate e restituirebbero la dignità a quei gesti ingiustificabili”, ha detto. (Com)